Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein falscher Rückschluss

DisneyStaffel 5Folge 6
Mein falscher Rückschluss

Mein falscher RückschlussJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 6: Mein falscher Rückschluss

21 Min.Ab 6

Turk und Elliot finden einfach nicht den Grund für die Schmerzen, über die ihr Patient klagt. J.D. interpretiert unterdessen die Fröhlichkeit einer alten Dame fälschlicherweise als Wunsch, die Behandlung ihrer fatalen Krankheit einzustellen. Auch Carla hat ihre Probleme: Sie soll alle Mitarbeiter des "Sacred Heart" für ein Gruppenfoto versammeln. Als sie es endlich geschafft hat, verdirbt der Hausmeister mit einem Spiegel die Aufnahme. Stocksauer stellt Carla ihn zur Rede.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen