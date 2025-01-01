Scrubs - Die Anfänger
Folge 16: Meine clevere Idee
22 Min.
Turk findet vor Carla heraus, dass sie schwanger ist, und lässt sich von J.D. überzeugen, dass das gesamte Personal Carla mit dieser Nachricht überraschen sollte. Gerade noch rechtzeitig erkennt Turk aber, dass sich seine Frau nichts sehnlicher wünscht, als ihren Freunden im Falle des Falles die Nachricht selbst zu überbringen. Deshalb muss J.D. die ganze Aktion abbrechen und hoffen, dass sich niemand verplappert. Zumindest bis Carla einen neuen Test macht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren