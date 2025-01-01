Scrubs - Die Anfänger
Folge 12: Mein Schützling
21 Min.Ab 6
Dr. Kelso ist außer sich vor Wut: Ein Vogel hat sich im Sacred Heart eingenistet. Er beauftragt den Hausmeister, das Tier zu verjagen, doch der findet schnell Gefallen am kleinen Piepmatz - und behält ihn als Haustier ... J.D. schlägt sich mit einem anderen Störenfried herum. Sein Assistent Keith ist einfach ekelerregend perfekt! Also schiebt J.D. ihm jede Menge Fehler unter, obwohl Keith nie Fehler macht, und versucht sogar zu erreichen, dass Keith gefeuert wird.
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
