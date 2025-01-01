Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elliot schaltet auf stur: Obwohl ihr neuer Job in einer städtischen Klinik das Ende ihrer Karriere bedeuten könnte, denkt sie nicht an eine Rückkehr ins "Sacred Heart". Können ihre Freunde sie umstimmen? Ähnlich stolz zeigt sich J.D.: Er lässt sich vom Hausmeister zu einer Partie "Jiggly Ball" überreden, obwohl er von diesem Spiel noch nie etwas gehört hat und zu stolz ist, dies zuzugeben. Und obwohl der Hausmeister das "Spiel" nur erfunden hat, lassen sich beide darauf ein ...

