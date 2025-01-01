Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Walkie Talkie

Staffel 5Folge 14
Folge 14: Mein Walkie Talkie

21 Min.Ab 12

J.D. ist eifersüchtig auf Elliots Freund Keith. Und er ist nicht der Einzige - als das Verhältnis öffentlich wird, denken die anderen Assistenzärzte, Keith würde bevorzugt werden. J.D. fragt sich, wieso er einfach nicht auf Keith zugehen kann. Wenigstens Dr. Cox hat etwas zu feiern: Von einer Zeitschrift zum besten Arzt der Stadt gewählt, kann er seinen Stolz nur schwer unter Kontrolle halten - doch Dr. Kelso weiß das richtige Mittel, um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen ...

