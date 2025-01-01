Scrubs - Die Anfänger
Folge 14: Mein Walkie Talkie
21 Min.Ab 12
J.D. ist eifersüchtig auf Elliots Freund Keith. Und er ist nicht der Einzige - als das Verhältnis öffentlich wird, denken die anderen Assistenzärzte, Keith würde bevorzugt werden. J.D. fragt sich, wieso er einfach nicht auf Keith zugehen kann. Wenigstens Dr. Cox hat etwas zu feiern: Von einer Zeitschrift zum besten Arzt der Stadt gewählt, kann er seinen Stolz nur schwer unter Kontrolle halten - doch Dr. Kelso weiß das richtige Mittel, um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
