Scrubs - Die Anfänger

Mein Bleistift

Mein Bleistift

Folge 17: Mein Bleistift

Carla macht sich bei den Kollegen unbeliebt, denn sie muss Dr. Kelso vertreten, der um seinen verstorbenen Hund trauert. Nun liegt es an ihr, alle Anträge und Bitten abzulehnen. Dr. Cox zieht sich J.D.s Unmut zu, da er nach einem Doppeldate mit Elliot und Keith, zu dem Jordan ihn gezwungen hat, nun den Ruf hat, eigentlich gar nicht so übel zu sein wie zu J.D.s Assistenzzeiten. Doch dann passiert etwas, das alle wieder zusammenschweißt ...

