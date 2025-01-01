Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Mein kleiner Tollpatsch
21 Min.Ab 6
J.D. will einfach nicht auf Elliot hören. Obwohl sie ihn warnt, nichts zu überstürzen, ist er so Feuer und Flamme für seine hübsche neue Bekanntschaft Julie, dass er sogar ein Grundstück kauft. Währenddessen hat Turk seine Leidenschaft fürs Playback-Singen entdeckt und übt fleißig mit Lloyd, Ted und dem Hausmeister in dessen neu gegründeter Airband. Es dauert jedoch nicht lange, bis dies Dr. Kelsos Missfallen erregt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren