Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Mittagessen mit Cox

DisneyStaffel 5Folge 20
Mein Mittagessen mit Cox

Mein Mittagessen mit CoxJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 20: Mein Mittagessen mit Cox

23 Min.Ab 6

Im "Sacred Heart" warten drei Patienten dringend auf neue Organe, doch für keinen von ihnen ist ein Spender in Sicht. Dann jedoch wird die ehemalige Patientin Jill eingeliefert, die vermeintlich an einer Überdosis Kokain gestorben ist. J.D. fühlt sich für ihren Tod verantwortlich. Ihre Organe scheinen aber die Leben der drei Patienten zu retten, denn die Transplantation verläuft problemlos. Dann aber stellt sich heraus, dass Jill nicht an Kokain, sondern an Tollwut gestorben ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen