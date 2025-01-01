Zum Inhalt springenBarrierefrei
21 Min.Ab 12

J.D. sagt zu, dem Hausmeister beim Umzug zu helfen, und lässt sich auch nicht von der überraschend asiatischen Einrichtung der Wohnung irritieren. Als sie leer geräumt ist, und J.D. den letzten Buddha raustragen will, stehen plötzlich die wirklichen Wohnungsbesitzer in der Tür ... Inzwischen bekommt Cox Besuch von seiner Schwester Paige, deren Gottvertrauen ihn in den Wahnsinn treibt. Doch nachdem sie für einen Todkranken gebetet hat, geht es dem plötzlich besser ...

