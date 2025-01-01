Scrubs - Die Anfänger
Folge 22: Mein Déjà-vu
21 Min.Ab 6
Dr. Cox erscheint endlich wieder zum Dienst und drangsaliert die jungen Ärzte genauso wie früher. Nur Elliot fällt auf, dass Dr. Cox seine Sicherheit verloren hat. Sie versucht, ihn dazu zu bewegen, dass er mit ihr darüber redet. Während Carla Turk alles verbietet, was sie während ihrer Schwangerschaft auch nicht darf, kommt J.D. seine Umgebung zunehmend seltsamer vor: Er hat immer öfter das Gefühl, Ereignisse schon einmal erlebt zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren