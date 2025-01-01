Scrubs - Die Anfänger
Folge 23: Mein neuer Schwarm
21 Min.Ab 6
Die Hormone sind schuld: Carla verhält sich mit Fortschreiten der Schwangerschaft zunehmend eigenartig. Dies fällt nicht nur Turk auf - das ganze Krankenhaus bekommt es zu spüren. Derweil flirtet J.D. mit der attraktiven Urologin Dr. Kim Briggs. Allerdings ist mit der Schwärmerei Schluss, als Kim ihm einen Patienten überweist, der eigentlich operiert werden müsste. Denn J.D. erkennt, dass Kim sich nicht für das Wohl ihrer Patienten interessiert, sondern nur für ihre Karriere.
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
