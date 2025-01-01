Scrubs - Die Anfänger
Folge 24: Mein perfektes Date
23 Min.Ab 12
Das von J.D. von langer Hand perfekt geplante erste Date mit Kim geht im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose: Er verletzt sich an seinen edelsten Körperteilen, wird jedoch von Kim rührend umsorgt. Ihr nächstes Treffen läuft bedeutend besser - bis auf die Tatsache, dass Kim sich danach zwei Wochen lang nicht meldet. Als J.D. sie endlich findet, erwartet ihn eine Riesenüberraschung ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
