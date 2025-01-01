Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein perfektes Date

DisneyStaffel 5Folge 24
Mein perfektes Date

Mein perfektes DateJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 24: Mein perfektes Date

23 Min.Ab 12

Das von J.D. von langer Hand perfekt geplante erste Date mit Kim geht im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose: Er verletzt sich an seinen edelsten Körperteilen, wird jedoch von Kim rührend umsorgt. Ihr nächstes Treffen läuft bedeutend besser - bis auf die Tatsache, dass Kim sich danach zwei Wochen lang nicht meldet. Als J.D. sie endlich findet, erwartet ihn eine Riesenüberraschung ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen