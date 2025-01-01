Smallville
Folge 1: Lana & Lois
42 Min.Ab 12
Drei Monate nach der Explosion und Chloes tragischem Tod ist Clark immer noch verschwunden. Bis plötzlich Lois Lane, Chloes Cousine, in Smallville auftaucht und Clark in einem Maisfeld entdeckt. Weil er ist offensichtlich verwirrt ist, bringt sie ihn ins Krankenhaus, wo die verzweifelte Martha ihren vermissten Sohn in die Arme schließt. Doch irgendwie scheint Clark verändert. Was passierte mit ihm während seiner Abwesenheit?
Weitere Folgen in Staffel 4
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
