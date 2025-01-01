Smallville
Folge 8: Die Nacht Der 3
41 Min.Ab 12
Die Körper von Lana, Chloe und Lois dienen den Geistern dreier Hexen, die 1604 auf dem Scheiterhaufen endeten, als Mittel zum Zweck: Die Magierinnen sind hinter den Kryptonit-Steinen her. Doch bevor sie sich die Mineralien aneignen, wollen sie noch einmal so richtig auf den Putz hauen.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
