Smallville
Folge 4: Kuschelmonster
42 Min.Ab 12
Clark wird im Football-Team der Smallville High nicht akzeptiert. Außerdem verhalten sich die Spieler sehr eigenartig, wenn ihre Freundinnen dabei sind. Clark findet heraus, dass das merkwürdige Sportgetränk, das alle Spieler von den Cheerleaderinnen bekommen, dafür verantwortlich ist. Als er einen Schluck davon nimmt, weiß er auch, warum: Das Gebräu enthält Kryptonit. Die Lage wird brenzlig, als die Footballer im Liebeswahn und bewaffnet aufeinander losgehen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen