Smallville
Folge 5: Flash!
41 Min.Ab 12
Clark denkt, dass es niemanden gibt, der schneller ist als er - bis er auf den Dieb Bart trifft, der über einige interessante Fähigkeiten verfügt. Nicht umsonst trägt er den Spitznamen "Flash". Außerdem enthüllt Lana Jason das Geheimnis hinter ihrem Tattoo.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen