Smallville
Folge 6: Im Körper Des Feindes
42 Min.Ab 12
Clark und Lionel hatten gleichzeitig Kontakt mit einem kryptonischen Kristall - und finden sich nun im Körper des jeweils anderen wieder! Für Lionel ein großer Spaß, denn er kann sich nun in Clarks Körper an dessen außergewöhnlichen Fähigkeiten versuchen.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen