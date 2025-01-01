Smallville
Folge 13: Lahmgelegt
41 Min.Ab 12
Clark bekommt ein Football-Stipendium und ist froh, endlich aus Smallville raus zu sein. Die Mädchen fliegen auf ihn, sein Sponsor spendiert ihm ein neues Auto, und Team-Kollege Geoff führt ihn ins Studentenleben ein. Ein mysteriöser Todesfall an der Uni beendet Clarks sorgenfreies Leben: Ein Spieler aus der Mannschaft wird gelähmt aufgefunden und stirbt wenig später. Die Hauptverdächtige ist Lois ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen