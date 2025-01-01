Smallville
Folge 2: Das leere Grab
40 Min.Ab 12
Nachdem Clark und Lois entdecken, dass sich Chloes Leichnam nicht in ihrem Grab befindet, greift Clark zu einem unliebsamen Mittel. Er setzt seinen ehemaligen Freund und Verbündeten Lex unter Druck. Mit Erfolg: Lex gibt schließlich zu, mehr zu wissen, als er bislang vorgab. Lois und Clark trauen ihren Ohren kaum, als er behauptet, Chloe sei noch am Leben.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
