Smallville

Regeln Des Spiels

WarnerStaffel 4Folge 7
41 Min.Ab 12

Ein Buchmacher nutzt seine Suggestionskräfte dazu, andere zu beeinflussen. Als es um die Meisterschaft geht, will er seine Fähigkeiten auch bei Clark einsetzen. Jason und Lana müssen sich ebenfalls gegen Fremdeinflüsse behaupten: Lex versucht, ihre Beziehung zu sabotieren.

