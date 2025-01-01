Smallville
Folge 18: (Small)willenlos
42 Min.Ab 12
Dawn Stiles fiebert dem Smallville High Abschlussball entgegen, da sie unbedingt Ballkönigin werden will. Doch kurz vor dem großen Abend ist sie in einen schweren Autounfall verwickelt und stürzt einen Abhang hinunter auf einen Berg grüner Kryptonitsteine. Ihr Geist löst sich daraufhin von ihrem Körper und stiftet in ganz Smallville Unruhe, indem er sich an alle möglichen Körper heftet. Zuletzt sogar an Clarks ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
