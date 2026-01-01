Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

WarnerStaffel 4Folge 12
Folge 12: Augenzeugin

40 Min.Ab 12

Sowohl Lana als auch Jason werden von einem unsichtbaren Wesen attackiert. Alle haben sofort Alicia im Verdacht. Auch Clark zweifelt an ihrer Unschuld, obwohl sie das Gegenteil beteuert. Der Superheld bereut es bitter, seiner alten Freundin nicht vertraut zu haben, als sie ermordet aufgefunden wird. Unterdessen kehrt Jasons Mutter, die Lana und ihren Sohn immer noch auseinanderbringen will, nach Smallville zurück und bittet Lex um Hilfe.

Warner
