Staffel 4Folge 16
Folge 16: Hoppla Lucy

41 Min.Ab 6

Als Lois' Schwester Lucy zu Besuch kommt, sind alle ziemlich überrascht - denn bisher wusste keiner von Lucys Existenz. Sie wirkt zunächst charmant, attraktiv und ist eine begabte Geigerin. Doch als Clark sie beim Klauen erwischt, zeigt Lucy ihr wahres Gesicht, das gar nicht mehr so charmant ist ...

