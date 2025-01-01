Smallville
Folge 9: Mutter aus Leidenschaft
41 Min.Ab 12
Lex verbringt eine Nacht mit einer Unbekannten im Hotel. Am Morgen danach liegt seine Gespielin blutüberströmt neben ihm! Keiner glaubt Lex, dass er unschuldig ist, bis auf Clark. Doch je mehr Clark sich darum bemüht, Lex zu helfen, desto mehr Neues erfährt er über seinen Freund - und nicht alles davon gefällt ihm ...
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
