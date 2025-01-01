Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 22
51 Min.Ab 12

Die Vorfreude auf den kommenden Abschlussball wird von einer Katastrophenwarnung getrübt. Über Smallville soll ein Meteoritenschauer niedergehen, der die ganze Stadt zerstören wird. Clark ahnt, dass diese Ankündigung etwas mit ihm zu tun hat und nimmt Kontakt zu Jor-El auf. Dieser stellt klar: Smallville wird erst der Anfang sein, wenn sich Clark nicht seinem Willen beugt ...

