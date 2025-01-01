Smallville
Folge 1: Alter Ego
40 Min.Ab 12
Clark hat mit einem Doppelgänger zu kämpfen. Sein Alter Ego "Bizarro Clarke" sieht zwar aus wie er, besitzt jedoch kein Gefühl für Menschlichkeit. Sein Ziel: die Zerstörung der Erde. Clarks Doppelgänger ist zudem mit enormen Fähigkeiten ausgestattet, gegen die der echte Clark nicht ankommen kann. Wird er die riesige Überschwemmung, die "Bizarro Clark" durch einen Dammbruch verursacht, stoppen können?
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
