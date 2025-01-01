Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville - Staffel 7, Folge 16
41 Min. Ab 12

Lex steht kurz davor, das sorgfältig gehütete Schließfach in Zürich zu öffnen und das Geheimnis von Veritas zu lüften. Diesen Triumph will er sich nicht mehr nehmen lassen - schon gar nicht von seinem Vater! In luftiger Höhe kommt es zu einer Konfrontation, die für einen der beiden Luthors tödlich endet.

