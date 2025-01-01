Smallville
Folge 12: Im Kopf des Feindes
40 Min.Ab 12
Kara ist in Detroit gelandet. Kraftlos und ohne Erinnerung an ihr anderes Leben arbeitet sie als Kellnerin. Als Lois und Lex sie zurückholen wollen, wird Lex von einem eifersüchtigen Kollegen von Kara in den Kopf geschossen und lebensgefährlich verletzt. Verzweifelt sucht Lionel Luthor einen Weg, seinen Sohn zu retten. Dabei stößt er auf ein altes Versuchsprojekt, bei dem Menschen in das Bewusstsein anderer eindringen können. Clark meldet sich freiwillig ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen