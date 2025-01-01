Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Kopf des Feindes

Kara ist in Detroit gelandet. Kraftlos und ohne Erinnerung an ihr anderes Leben arbeitet sie als Kellnerin. Als Lois und Lex sie zurückholen wollen, wird Lex von einem eifersüchtigen Kollegen von Kara in den Kopf geschossen und lebensgefährlich verletzt. Verzweifelt sucht Lionel Luthor einen Weg, seinen Sohn zu retten. Dabei stößt er auf ein altes Versuchsprojekt, bei dem Menschen in das Bewusstsein anderer eindringen können. Clark meldet sich freiwillig ...

