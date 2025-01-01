Smallville
Folge 19: Das Veritas-Vermächtnis
41 Min.Ab 12
Sowohl Lex als auch Clark und Chloe landen auf ihrer Suche nach dem Geheimnis von Veritas in einer Kathedrale in Montreal. Dort wartet Edward Teague, der letzte Überlebende des Geheimbundes. Zunächst zeigt er tiefe Verehrung für Clark, den er als "den Reisenden" erkennt. Doch als dieser sich weigert, im Namen des Veritas-Geheimnisses zu töten, sieht Teague nur noch eine Möglichkeit, die Erde zu retten: Er muss nicht nur Lex, sondern auch Clark eigenhändig vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen