Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Zor-El

WarnerStaffel 7Folge 8
Zor-El

Zor-ElJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 8: Zor-El

39 Min.Ab 12

Durch Karas Kristall hört Clark, wie seine biologische Mutter ihn um Hilfe anfleht. Obwohl Jor-El ihn davor gewarnt hat, lässt er sich erweichen und befreit sie. Nachdem sie und ihr Sohn scheinbar wieder glücklich vereint sind, erhält Clark von Lara einen Ring. Zu spät realisiert Clark, dass das Schmuckstück von Karas Vater Zor-El manipuliert wurde und dass das blaue Kryptonit darin ihn seiner Kräfte beraubt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen