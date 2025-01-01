Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Rachefeldzug

Staffel 7Folge 7
Rachefeldzug

Smallville

Folge 7: Rachefeldzug

41 Min.Ab 12

Ein Gewittersturm zieht über Smallville. Dabei hat ein Blitzschlag schwerwiegende Folgen: Hochspannung mischt sich mit Kryptonit - dadurch gehen Clarks Superkräfte auf Lana über. Die nutzt ihre neue Stärke gleich für eine unsaubere Aktion. Sie bricht bei Lex ein und entwendet Beweismaterial gegen ihn aus seinem Safe. Als Grant sich weigert, das gestohlene Material für eine Enthüllungsstory über Lex zu nutzen, geht Lana noch einen Schritt weiter ...

