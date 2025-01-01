Smallville
Folge 18: Weltuntergang
40 Min.Ab 12
Clark wird von dunklen Gedanken gequält: Ginge es vielleicht allen besser, wenn er nie auf der Erde gelandet wäre? Überraschend bekommt er die Antwort - durch einen angsteinflößenden Trip in eine alternative Realität. Dort liegt das Schicksal der Erde in den Händen von Lex Luthor und Brainiac.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen