Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Brainiacs Rückkehr

WarnerStaffel 7Folge 10
Brainiacs Rückkehr

Brainiacs RückkehrJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 10: Brainiacs Rückkehr

41 Min.Ab 12

Clark sitzt immer noch in der Festung der Einsamkeit fest. Währenddessen lebt Bizarro in Metropolis sehr erfolgreich als Clarks Phantom. Lana und der letzte Flüchtige aus der Phantomzone kommen sich immer näher. Mit Hilfe von "Brainiac" Milton Fine will Bizarro noch mächtiger werden. Langsam aber sicher gerät alles, was sich Clark aufgebaut hat, in große Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen