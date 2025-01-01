Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Familienbesuch

WarnerStaffel 7Folge 2
Familienbesuch

FamilienbesuchJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 2: Familienbesuch

39 Min.Ab 12

Clark und Lois entdecken ein UFO, mit dem Clarks Cousine Kara vom Planeten Krypton auf die Erde kommt. Sie erzählt, sie habe einen Auftrag für ihren Vater auszuführen. Lois möchte darüber unbedingt eine gute Story schreiben, und prompt bietet ihr der "Daily Planet" einen Job an. Doch dann nimmt Clark Kontakt zu seinem Vater auf, und der warnt sie eindringlich vor Kara.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen