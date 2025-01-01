Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Der Reisende

WarnerStaffel 7Folge 14
Der Reisende

Der ReisendeJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 14: Der Reisende

41 Min.Ab 12

Lionel Luthor wird von der Vergangenheit eingeholt: Er gehörte zu einem Geheimbund, dessen Mitglieder als einzige von der Existenz eines Reisenden aus einer fernen Galaxie wussten. Um diesen Reisenden - Clark Kent - für sich zu haben, tötete Lionel die anderen Geheimbündler. Jetzt droht Lionels Geheimnis aufzufliegen, was ihn dazu bringt, Clark gefangen zu nehmen. Um den Freund zu retten, müssen Chloe und Lana Karas Gedächtnis wiederherstellen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen