Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Unsterbliche Liebe

WarnerStaffel 7Folge 4
Unsterbliche Liebe

Unsterbliche LiebeJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 4: Unsterbliche Liebe

41 Min.Ab 12

Lex sucht Hilfe bei Dr. Curtis Knox - einem Heiler, der behauptet, er könne Leute davon befreien, ein "Meteor-Freak" zu sein. Doch irgendetwas stimmt nicht mit dem Doktor. Nach einer Weile lüftet Clark sein dunkles Geheimnis: Dr. Knox ist unsterblich, seine junge Ehefrau jedoch nicht. Um das zu ändern, benötigt der Doktor Blut von Menschen, die unter dem Einfluss von Kryptonit stehen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen