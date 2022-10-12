Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 12.10.2022: Der Einzeller im Eichhörnchenpelz / Angezapft

22 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 6

Plankton landet per Zufall in Sandys Badezimmer und stiehlt ihren Pelz, um sich als Sandy auszugeben. Plankton soll in Mr. Krabs Kopf eindringen. Leider geht der Plan schief und Plankton landet statt dessen in SpongeBobs Kopf.

