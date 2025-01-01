The Mentalist
Folge 1: Lilien in der Wüste
40 Min.Ab 12
Der Serienkiller Red John scheint Jane immer einen Schritt voraus zu sein. So kennt er bereits die Namen der sieben Verdächtigen, die Patrick Jane für Red John hält. Weder Lisbon noch er können sich erklären, wie er an diese brisante Information gekommen ist. Das CBI muss den Mord an Sandra Helvig aufklären, die von ihrem Freund, dem Baseballspieler Cody Benbow tot in der Wohnung aufgefunden wurde. Doch parallel kümmern sie sich weiter um Red John ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
