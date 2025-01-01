Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Blutiger Schnee

Staffel 6Folge 15
Blutiger Schnee

Folge 15: Blutiger Schnee

42 Min.Ab 12

Rigsbys Ehefrau van Pelt wird entführt. Offensichtlich steckt Richard Haibach dahinter, der sich an allen Ex-CBI-Agenten für eine unrechtmäßige Verhaftung nebst grausamer Folter rächen will. Er inszeniert ein perfides Katz-und-Maus-Spiel, das er zunächst vollständig zu kontrollieren scheint. Doch er hat nicht mit dem Überlebenswillen van Pelts und der Cleverness Patrick Janes gerechnet.

