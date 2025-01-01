The Mentalist
Folge 20: Herz auf Hand
40 Min.Ab 12
Der Fall mit den von Menschenhändlern entführten Mädchen ist noch immer nicht abgeschlossen und nimmt eine grausame Wendung. Patrick Jane wird unterdessen vor die Grand Jury beordert, die entscheiden soll, ob er wegen Mordes angeklagt wird. Wie sich herausstellt, hat das FBI den Sachverhalt inszeniert, damit Jane die Geschworenen analysiert. Es besteht der Verdacht, dass einige von ihnen in einem anderen Prozess von dem Mafiaboss John Arcado geschmiert wurden ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen