WarnerStaffel 6Folge 13
Folge 13: Ein schwarzer Helikopter

42 Min.Ab 12

Kurz vor der Grenze zu den USA wird die Bundesanwältin Edith Firlock auf mexikanischem Boden ermordet aufgefunden. Einst verteidigte sie linksgerichtete Aktivisten und wurde zuletzt auf einem Markt gesehen, wo solche Aussteiger ihre Produkte anbieten. Patrick Jane knüpft Kontakt zu den Leuten und schleust sich in deren Kommune ein. Irgendjemand aus der Gruppe hat Firlock auf dem Gewissen. Jane ist fest entschlossen, die Tat aufzuklären, und greift zu einem Trick.

