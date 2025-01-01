The Mentalist
Folge 5: Drei Punkte
40 Min.Ab 12
Der Mitinhaber eines Sportstudios, Chad Parkman, wird sterbend mit einer Stichwunde in seinem Hotelzimmer aufgefunden, nachdem der Sicherheitschef des Hotels Kämpfe gehört und die Tür aufgebrochen hat. Vom Mörder fehlt jedoch jede Spur! Er kann weder durchs Fenster noch durch Tür entkommen sein. Da Parkman Mitglied der Visualize-Sekte des Sektenführers Bred Stiles war, ermittelt Patrick Jane zunächst in diese Richtung. Doch dann taucht ein weiterer Toter in einem Auto auf ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen