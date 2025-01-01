Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Der Deal

WarnerStaffel 6Folge 9
Der Deal

Der DealJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 9: Der Deal

42 Min.Ab 12

Zwei Jahre ist es her, dass Patrick Jane den Mörder seiner Familie umbrachte. Auf einer mexikanischen Insel scheint er in Sicherheit vor den Recherchen des FBI-Agenten Abbott zu sein. Doch dann verliebt sich Patrick in die schöne Touristin Kim Fischer - er kann nicht wissen, dass auch sie für das FBI arbeitet. Letztendlich lässt er sich zurück in die USA locken. Schnappt die Falle zu?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen