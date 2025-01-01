The Mentalist
Folge 4: Die falsche Liste
42 Min.Ab 12
Eine gefakte Liste mit Männern, die Red John-Verdächtige sind, wurde aus dem Büro von Patrick Jane gestohlen. Kurz darauf ist Benjamin Marx tot - er stand auf der Liste. Lisbon befürchtet nun, dass die anderen Männer von der Liste auch ermordet werden sollen und ordnet für sie Polizeischutz an. Ein gewisser Haibach, der diesen Schutz ablehnt, wird entführt. Als Patrick Jane auf eigene Faust weiterermittelt, wird auch er das Opfer einer Entführung.
