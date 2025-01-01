Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Der Mann im Hintergrund

Staffel 6Folge 19
Der Mann im Hintergrund

Der Mann im HintergrundJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 19: Der Mann im Hintergrund

42 Min.Ab 12

In der Wohnung eines Müllsammlers findet Patrick Jane die schwerverletzte Leanne Cole. Wie sich herausstellt, ist sie das Opfer skrupelloser Menschenhändler, die ihr eine Modelkarriere in Europa versprachen. Weitere Ermittlungen führen Jane und Lisbon in ein Verlies und schließlich zu dem Truck der Kriminellen, der auf dem Weg Richtung Mexiko ist. Als sie die Gangster stellen, werden sie in einen tödlichen Schusswechsel verwickelt ...

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

