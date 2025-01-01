The Mentalist
Folge 19: Der Mann im Hintergrund
42 Min.Ab 12
In der Wohnung eines Müllsammlers findet Patrick Jane die schwerverletzte Leanne Cole. Wie sich herausstellt, ist sie das Opfer skrupelloser Menschenhändler, die ihr eine Modelkarriere in Europa versprachen. Weitere Ermittlungen führen Jane und Lisbon in ein Verlies und schließlich zu dem Truck der Kriminellen, der auf dem Weg Richtung Mexiko ist. Als sie die Gangster stellen, werden sie in einen tödlichen Schusswechsel verwickelt ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
