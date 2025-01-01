Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Beste Verbindungen

Staffel 6Folge 7
Beste Verbindungen

The Mentalist

Folge 7: Beste Verbindungen

39 Min.Ab 12

Lisbon findet den bewusstlosen Patrick Jane nach einer Explosion auf, nachdem er die letzten fünf Red-John-Verdächtigen zur Rede gestellt hatte. Drei Verdächtige sind tot; der zwielichtige FBI-Agent Reede Smith hat die Explosion überlebt und kann entkommen, ebenso der CBI-Direktor Bertram. Immerhin hat sich bestätigt, was Patrick Jane bereits geahnt hat: Alle Verdächtigen gehören einer Geheimorganisation an, deren Mitgliedausweis ein Tattoo mit drei Punkten auf dem Oberarm ist.

