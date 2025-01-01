Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Höhenangst

WarnerStaffel 6Folge 3
Höhenangst

HöhenangstJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 3: Höhenangst

41 Min.Ab 12

Das Team wird zu einer Hochzeitgesellschaft gerufen, bei der es einen Mord gab. Jane vermutet den Täter unter den Gästen. Bald kristallisiert sich heraus, dass es wohl eigentlich um den Diebstahl einer sehr wertvollen Bibel ging. So muss die Braut trotz allem vor den Altar treten, und auf der anschließenden Hochzeitsfeier verrät sich der Täter auch prompt. Bei dem Versuch zu fliehen, kommt es zu einer wilden Schießerei ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen