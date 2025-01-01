Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Buchstaben im Kreis

WarnerStaffel 6Folge 12
Buchstaben im Kreis

Buchstaben im KreisJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 12: Buchstaben im Kreis

40 Min.Ab 12

Ein halbnackter Mann stürmt in Panik ein Bürogebäude, steigt in den Fahrstuhl und bricht nach Verlassen desselben tot zusammen. Wie sich herausstellt, war der Mann ein begabter Kartograph und arbeitete für das Pentagon. Offenbar hat er während seiner Arbeit einen Spionagering entdeckt. Lisbon und Jane setzen alles daran, den Mörder von Charles Whitaker zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen