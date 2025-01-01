The Mentalist
Folge 8: Das Spiel ist aus
42 Min.Ab 12
Das CBI unter Lisbons Leitung wird vom FBI geschlossen. Daraufhin macht sich Patrick Jane eigenständig auf die Suche nach dem Serienmörder Red John. Hinter dem Spitznamen vermutet man den ehemaligen CBI-Chef Bertram, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Dieser kontaktiert Patrick und vereinbart ein Treffen mit ihm auf dem Friedhof. Der Ermittler muss sich vorsehen. Sein Date hat mörderische Absichten ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen