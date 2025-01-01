Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 6Folge 8
Folge 8: Das Spiel ist aus

42 Min.Ab 12

Das CBI unter Lisbons Leitung wird vom FBI geschlossen. Daraufhin macht sich Patrick Jane eigenständig auf die Suche nach dem Serienmörder Red John. Hinter dem Spitznamen vermutet man den ehemaligen CBI-Chef Bertram, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Dieser kontaktiert Patrick und vereinbart ein Treffen mit ihm auf dem Friedhof. Der Ermittler muss sich vorsehen. Sein Date hat mörderische Absichten ...

