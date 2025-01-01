The Mentalist
Folge 22: Es ist nie zu spät
41 Min.Ab 12
Lisbon steht kurz vor ihrer Abreise nach Washington, als ein alter Mordfall wieder aufgenommen werden muss: Der Täter kündigte per Brief an, erneut zuzuschlagen. Allerdings ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand, dass Patrick Jane den Brief fingiert hat, um Lisbons Pläne zu durchkreuzen. Er will sie mittels der angeblichen Indizien für einen anstehenden Mord in ein romantisches Wochenende locken und ihr seine Liebe gestehen. Doch Janes Plan nimmt eine dramatische Wendung ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen